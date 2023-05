Portada El curioso incidente del perro a medianoche

está llamado a ser un clásico moderno que bebe de las mismas fuentes quey que, a pesar de las apariencias, camina en un sentido y una estructura paralelos a la gran obra de. Su autor,, es un talentoso escritor que ha pasado de escribir libros para niños a recrear su mundo para los adultos. Su protagonista es, un muchacho de 15 años que vive en una pequeña localidad inglesa y que padece síndrome de Asperger, una especie de autismo. Christopher vive con su padre separado, es extremadamente inteligente y asiste a una escuela especial para niños con minusvalias mentales.

El problema con Christopher es que es un ser absolutamente racional, que necesita una vida totalmente ordenada y sin cambios, que no soporta el contacto físico ni aparenta ninguna emoción, y que vive su vida encerrado en su propio mundo de manías absurdas y obsesiones. Con este improbable y fascinante protagonista Haddon construye una novela detectivesca que no es sino una excusa para mostrar el mundo de los autistas y penetrar en su mente en un acertado y profundo retrato psicológico. El asesinato que investiga Christopher es casi absurdo. En la primera página del libro el perro de la vecina aparece ensartado en una horca de jardinero. El muchacho, desde sus limitaciones para relacionarse con la gente y su entorno, se propone investigar quién ha matado al perro y porqué. A partir de esa pequeña anécdota Haddon nos muestra cómo el reducido mundo de su protagonista se convulsiona. No sólo nos enseña cómo piensa y reacciona un autista, también vemos cómo actuamos el resto de las personas a su alrededor y cómo es el papel de unos padres cuyo matrimonio se desmorona. Gente corriente de barrios trabajadores que apenas comprenden qué les está pasando, que se esfuerzan por dar a su hijo lo que necesita y seguir con sus vidas y sus problemas cotidianos.

Casi inadvertidamente, la mayor tragedia recae sobre Christopher, quien por esa racionalidad extrema y la observación implacable de sus reglas autoimpuestas comete el error de acercarse más a quien no se interesa por él y temer a quien le ama. El pequeño Christopher no es tan extraño, a pesar de su diferencia, a pesar de su gran coeficiente intelectual, a pesar de ser capaz de abstraerse de las emociones, comete los mismos errores que el común de los mortales y acaba al lado de quien no debe y rechazando a quien le ama. Hay toda una lección en eso, amigos. El Curioso Incidente del Perro a Medianoche es una atractiva y originalísima novela que sorprende al lector continuamente con la forma en que su protagonista lo racionaliza todo y cómo explica el mundo con una lógica demoledora desde su perspectiva. Un personaje tan maravilloso y carismático como Holden Caulfield. No se lo pierdan.