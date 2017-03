El escritor norteamericano Ernest Cline llamó la atención del mismísimo Spielberg con su novela Ready Player One, en la que la trama gira en torno a un futuro donde un videojuego llamado OASIS encierra un secreto en Huevo de Pascua, aquel que lo encuentre conseguirá una incontable fortuna. La obra ya tiene fecha de adaptación al cine de la mano del propio Spielberg, pero Cline no se ha dormido en los laureles viviendo del tirón de su existosa novela y nos presenta una nueva obra de título “Armada”, donde el mundo del videojuego y el ocio ochentero también son protagonistas.

Si en Ready Player One, la referencias a mundos virtuales como el añorado Second Life eran caldo de cultivo de las aventuras de los avatares de los protagonistas, en este caso Armada nos lleva de viaje a inicio del mundo recreativo arcade, aquellos años ochenteros donde nos dejábamos las “monedas de cinco duros” en salones recreativos jugando a los míticos Pacman, Space Invaders, Galaxian, etc…. Pero además el escritor demuestra que es todo un “friki” del mundillo ya que no son pocas las referencias a películas como Star Wars y series de Tv como Star Trek. El cine y las series de ciencia ficción de culto juegan una parte fundamental en la novela, ya que según nos cuenta el libro todo el imaginario colectivo relativo al ocio relacionado con la ciencia ficción forma parte de un entramado perfectamente orquestado, y hasta aquí podemos leer….que no queremos ser spoilers.

Y ¿Quién es el protagonista de la novela? Pues un chaval de nombre Zack Lightman huérfano de padre, con unos colegas que se pelean por defender cuanto de poderoso es el martillo de Thor y que vive enganchado al mundo del videojuego, donde es todo un héroe anónimo online. Pero amigos, también decubrimos que el extenso universo por fin alberga vida extraterrestre, lo que no significa que sean especialmente amigables y que , y aquí viene el problema, han puesto sus ojos (los que tengan) en nuestro azulado planeta declarándonos la guerra que se acerca de manera inminente. Necesitamos un héroe, o más bien muchos héroes que defiendan nuestra Tierra y para ello los que antaño eran considerados inadaptados sociales encerrados en el ocio electrónico hoy son los mejores pilotos que pueden enfrentarse a los invasores. Y es que para vencer en la batalla por la supervivencia es necesario conocer las técnicas de los videojuegos más clásicos ya que , oh sorpresa!!, son las mismas que utilizan los “marcianitos” que no vienen en son de paz.

Si te gustó El Juego de Ender y te has dejado más de una paga en Galaxian, este es tu libro.