Takahashi Meijin vs Mouri Meijin, el enfrentamiento de dos leyendas de los videojuegos.

Los maravillosos años ochenteros dan para escribir cientos de historias relativas al mundo retro, pero pocas de ellas son tan jugosas en anécdotas como las que se refieren al primer duelo de los dos gallitos más famosos de los videojuegos como fueron Takahashi Meijin y Mouri Meijin. El primero de ellos era conocido como el único jugón capaz de conseguir apretar el botón del mando de la consola 16 veces en un sólo segundo!!! Si no os lo creéis echad un vistazo a este vídeo.

La fama de Takahashi Meijin fue tal, que dejó de ser un simple relaciones públicas de la empresa de videojuegos en la que trabajaba, Hudson Soft, para convertirse en la estrella de un videojuego titulado “Takahashi Meijin no Bouken Jima”, que seguramente de primeras no os suene de nada, pero si os desvelamos que se conoció en occidente como Adventure Island sabéis que estamos ante uno de los clásicos plataformeros del mundo consolero. Si os fijáis el parecido de este juego con el también clasicazo Wonder Boy es más que evidente, y esto tiene una simple explicación: en 1986 los creadores del Wonder Boy original (Westone Bit Entertainment) vendieron su producto a SEGA, pero estos últimos tan sólo se reservaron los derechos del personaje y del nombre. Esto provocó que los chicos de Westone revendieran el mismo título a Hudson, simplemente cambiando al personaje (que ahora sería nuestro querido Takahashi Meijin) y el nombre del juego por el de Adventure Island. Así se las gastaban las empresas en los jugosos años ochenta.

Volviendo al duelo que nos ocupa, el 20 de julio de 1986 la cadena Toho Televisión organizó el ansiado combate entre el mítico Takahashi y el también conocidísimo Mouri Meijin. El especial televisivo tomó el nombre de Game King, y el juego en el que se debían batir en duelo fue Star Soldier, un frenético shooter espacial ideado por Hudson. El resultado podéis verlo en este vídeo, que muestra al icónico Takahashi como el gran vencedor del que puede considerarse el primer combate importante entre dos míticos gamers.