Juego de tablero The Others (7 sins)

Los siete pecados intentan entrar en nuestro mundo para destruirlo, la organización F.A.I.T.H. intentará impedir que nazca el infierno en la tierra. Un puñado de dados, mucho plástico y unas mecánicas fáciles para jugar a The Others. Un entretenido juego creado por el famoso Eric M. Lang (Arcadia Quest, Blood Rage, Caos en el viejo mundo), que nos llega gracias a Edge/Cool Mini Or Not, para 2-5 jugadores con una duración de 90 minutos. Para mayores de 14 años por su temática principalmente.

La caja es grande, pesa bastante y en su interior encontraremos poco aire. El dibujo de la portada encontraremos algunos de los héroes de F.A.I.T.H. luchando contra la soberbia.

Por la parte trasera vemos alguna muestra de lo que hay en el interior y todo el plástico que encontraremos.

Al abrir la caja la publicidad de Blood Rage y el reglamento que nos muestra una escena de lucha, esta vez contra la pereza.

El reglamento tiene mucho material con ejemplos y con detalle en sus explicaciones. Son 44 páginas, pero con mucha foto y texto introductorio.

Contadores y hojas de historia. Las historias pueden ser de terror, corrupción o redención (vienen en 3 colores).

Dados y dos mazos de cartas. Las encontramos en formato pequeño: 24 cartas de pecado en dos mazos, 7 cartas de pasado oscuro y 18 cartas de mejora. También en formato normal hay 21 cartas de apocalipsis.

Una de las miniaturas más impresionantes del juego, el avatar de la soberbia. La miniatura tiene bastante detalle cosa que no puedo decir de otras. Todo lo que son avatares, controladores o abominaciones están bien, pero los integrantes del club infierno dejan mucho que desear.

Los héroes que vienen en la caja nos dan para formar justo un equipo, en eso se queda un poco corto.

Los enemigos se dividen en tres grupos, por un lado los 39 monstruos, por otro los 18 acólitos y por último los 5 integrantes del club infernal.

El medidor de apocalipsis nos dirá los efectos que se activarán, entre otros encontraremos algunos que nos indicarán que tenemos que robar cartas de apocalipsis y ver qué evento puede ocurrir.

Las tarjetas de héroe nos dan toda la información de los personajes. Su nombre y una cita para entrar en materia. La clase de personaje (líder, especialista, tirador o luchador), atributos de combate, atributo de habilidad, defensa básica, capacidad innata y medidor de corrupción.

El asunto expansiones es algo que ha dado mucho de qué hablar, en la campaña de kickstarter ya se dijo que este juego de 7 pecados en los que sólo vienen 2 era un saca dinero muy descarado. Ya comenzamos a conocer a Cool Mini Or Not y sus juegos plastiqueros. Después de tener la caja básica y examinar las expansiones creo que no vale la pena comprar ningún pecado extra, si eres un jugador que se puede quedar con ganas después de unas cuantas partidas sería aconsejable una caja de equipo. El Delta Team me parece bastante interesante para tener donde elegir a la hora de formar tu grupo.

Autor: ArgosCamacho